AMD пуска първата в света 7nm професионална графична карта за работни станции

— AMD Radeon™ Pro W5700 използва AMD RDNA архитектура, водеща технология на производство и софтуер от корпоративен клас, за да помогне на професионалистите да повишат своята производителност—

Санта Клара, Калифорния, 19 ноември 2019 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес анонсира AMD Radeon™ Pro W5700, първата в света професионална графична карта изработена по 7nm технологичен процес. Тя предлага нови нива на производителност, за да могат 3D дизайнери, архитекти и инженери да визуализират и работят по своите проекти в реално време, като скъсят сериозно процесите на взимане на решение и разработка на нови продукти.

Графичната карта AMD Radeon™ Pro W5700 използва високопроизводителната AMD RDNA архитектура и GDDR6 видеопамет за работа с големи модели и обеми данни, и е първото графично решение за РС работни станции поддържащо PCIe® 4.0 технология. Тя е идеална за професионалисти, които тласкат производителността отвъд традиционния 3D дизайн, като генерират фотореалистични рендъри на своите концепции и разглеждат виртуалните прототипи на своите проекти в среда на виртуална реалност (VR).

Основните възможности и характеристики на картата AMD Radeon™ Pro W5700 включват:

Високопроизводителна AMD RDNA архитектура – новопроектиран геометричен енджин и изчислителни модули, с до 25% по-висока производителност на такт и до 41% по-висока средна производителност на ват от предишното поколение с Graphics Core Next (GCN) архитектура.

– новопроектиран геометричен енджин и изчислителни модули, с до 25% по-висока производителност на такт и до 41% по-висока средна производителност на ват от предишното поколение с Graphics Core Next (GCN) архитектура. Отлична енергийна ефективност – интелигентната оптимизация на консумацията на енергия на AMD Radeon™ Pro Software for Enterprise съвместно с енергопестящата AMD RDNA архитектура и 7nm технология позволява на Radeon™ Pro W5700 да работи с до 18 % по-висока системна ефективност от конкурентния продукт.

интелигентната оптимизация на консумацията на енергия на AMD Radeon™ Pro Software for Enterprise съвместно с енергопестящата AMD RDNA архитектура и 7nm технология позволява на Radeon™ Pro W5700 да работи с до 18 % по-висока системна ефективност от конкурентния продукт. Ускорена CPU/GPU многозадачност – осигурява забележителна многозадачна производителност дори в най-натоварените ситуации, например възможността да продължите да моделирате, докато рендерирате фоново визуализация, с до 5,6X подобрена производителност от конкуренцията в приложенията с натоварване на CPU, в бенчмарка SPECviewperf® 13 .

осигурява забележителна многозадачна производителност дори в най-натоварените ситуации, например възможността да продължите да моделирате, докато рендерирате фоново визуализация, с до 5,6X подобрена производителност от конкуренцията в приложенията с натоварване на CPU, в бенчмарка SPECviewperf® 13 . Софтуер от професионален клас – AMD Radeon™ Pro Software for Enterprise осигурява качество на професионално ниво, непрекъснати подобрения на производителността и стабилна защита, кактъо и водещи функции в индустрията, включително AMD Remote Workstation , която позволява на професионалистите да работят виртуално от където поискат, с функциите и производителноста на GPU за работни станции на своето бюро.

– AMD Radeon™ Pro Software for Enterprise осигурява качество на професионално ниво, непрекъснати подобрения на производителността и стабилна защита, кактъо и водещи функции в индустрията, включително AMD Remote Workstation , която позволява на професионалистите да работят виртуално от където поискат, с функциите и производителноста на GPU за работни станции на своето бюро. Иновативни VR софтуерни характеристики – AMD Radeon™ ReLive за VR позволява на професионалистите с AMD Radeon™ Pro W5700 графични карти да визуализират безжично своите творби, за да могат графично да визуализират своите продукти с VR- приложения и да изберат индивидуални VR шлемове като HTC VIVE Focus™ Plus[1].

AMD Radeon™ ReLive за VR позволява на професионалистите с AMD Radeon™ Pro W5700 графични карти да визуализират безжично своите творби, за да могат графично да визуализират своите продукти с VR- приложения и да изберат индивидуални VR шлемове като HTC VIVE Focus™ Plus[1]. PCIe® 4.0 с висока пропускателна способност –AMD Radeon™ Pro W5700 е първата в света графична карта за поддръжка на PCIe® 4.0, с двойно по-голяма пропускателна способностe of PCIe® 3.0 to enable smooth performance for GPU-intensive applications.

–AMD Radeon™ Pro W5700 е първата в света графична карта за поддръжка на PCIe® 4.0, с двойно по-голяма пропускателна способностe of PCIe® 3.0 to enable smooth performance for GPU-intensive applications. Сертификати за професионални приложени

Списъкът на Radeon™ Pro Software сертифициран за работа с ISV приложения може да се тазгледа тук here.

Radeon™ Pro Software сертифициран за работа с ISV приложения може да се тазгледа тук here. Високоскоростен USB-C® – картата AMD Radeon™ Pro W5700 е първата графична карта за работни станции, да включи USB-C® конектор, поддържащ многообразие от USB-C® базирани монитори и дисплей поставени на главата (HMD).

Изчислителни единици TFLOPS (FP32) GDDR6 Пропускателна способност Интерфейс с паметта Изходи на дисплея Радеон™ Pro W5700 Графична карта % до 8,89 8GB до 448 GB/s 256-bit 6

Графичната карта AMD Radeon™ Pro W5700 се очаква да бъде налична от днес на цена USD $799 SEP от следните ритейлъри:

Северна америка – B&H Photo and Newegg

EMEA – Elmtec, Schneider и Tarox

Asia Pacific – com и Mwave

Графичнат карта AMD Radeon™ Pro W5700 ще бъде демонстрирана на щанда на AMD в Autodesk University 2019, от 19 до 31 ноември в Лас Вегас, Невада.

В продължение на 50 години AMD тласка напред иновациите във високопроизводителните изчислителни среди, в графиката и визуализационните технологии – градивните блокове за потопяващи игрови и визуализационни платформи и информационни центрове. Стотици милиони потребители, водещи бизнеси от Fortune 500 класацията и научни институции в света разчитат на технологиите на AMD за ежедневно подобряване на начина, по който живеят, работят и играят. Служителите на AMD в цял свят са фокусирани върху изграждането на отлични продукти, които преместват напред границите на нашите възможности. Допълнителна информация какви възможности дава AMD днес и как вдъхновява бъдещето ще намерите на уебсайта, в блога, Facebook и Twitter страниците на компанията. .

