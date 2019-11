AMD Radeon RX 5500 (OEM) е почти толкова бърз, колкото RX 580

В раздел: Новини от Denislav Slavchev (acdc) на 22.11.2019, 85 показвания

Немският ресурс Heise.de, по собствени канали е успял да се сдобие с графичната карта Radeon RX 5500 (OEM) и както би постъпил всеки ентусиаст, картата веднага е била поставена на тестовия стенд. Получените цифри показват каква е точно причината, която е накарала NVIDIA да освежи входното си ниво графични карти с моделите GeForce GTX 1650 Super и GTX 1660 Super.

При тестовете на Radeon RX 5500, Heise.de са установили, че картата като производителност съответства на предишното поколение графични карти Radeon RX 580 и настоящото поколение NVIDIA GTX 1660 (не Super).

В сравнение с фабрично овърклокната RX 580 NITRO + и GTX 1660 OC, Radeon RX 5500 постига подобна производителност от 12 111 точки в синтетичния 3D тест 3DMark Firestrike. За сравнение RX 580 NITRO + успява да постигне 12 744 точки, а GTX 1660 OC – 12 555 точки.

Картата е била подложена и на два бързи геймърски теста при резолюция 1080p – игрите “Shadow of the Tomb Raider” и “Far Cry 5.” В “Shadow of the Tomb Raider”, Radeon RX 5500 успява да постигне 59 fps, което е с 10-15% по-малко от постигнатите 65 fps на RX 580 NITRO + и 69 fps на GTX 1660 OC. Във „Far Cry 5“, RX 5500 отбеляза 72 fps, което отново е в обсега на 75 fps на RX 580 NITRO + и 85 fps на GTX 1660 OC.

Важно е още веднъж да отбележим, че в това сравнение RX 580 и GTX 1660 са фабрично овърклокнати карти, докато RX 5500 работи на стандартните си тактови честоти.

Колегите от Heise.de също така са направили и няколко теста, с който да измерят енергопотреблението на картата. Те са установили, че RX 5500 има по-ниска консумация в Idle от GTX 1660 OC – 7 W срещу 10 W на NVIDIA и 12 W на RX 580 NITRO +. Енергопотреблението при натоварване (3D игри) също е подобно на GTX 1660, като RX 5500 консумира 133 W, в сравнение със 128 W на GTX 1660.

Този кратък тест показва, че Radeon RX 5500 попада в същата лига като RX 580 и GTX 1660 и обяснява защо NVIDIA направи последните промени в продуктовото си портфолио.

