ASRock Industrial, EEPD, AMD създава екосистема за високопроизводителни мини РС с AMD Ryzen™ Embedded процесори и Simply NUC доставят тези малки компютри за промишлеността, медиите и корпоративния сегмент —

Санта Клара, Калифония, 3 декември 2019 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес съобщи за своята нова, отворена екосистема от OEM-и, които създават и къстомизират високопроизводителни мини РС, базирани на процесорите AMD Ryzen™ Embedded V1000 и R1000.

Сред първите ОЕМ производители, които ще продават новите ултракомпактни РС платформи в пазарни сегменти от промишлеността до корпорациите, са ASRock Industrial, EEPD, OnLogic и Simply NUC. Тези компании предлагат на своите клиенти отворена и къстомизируема платформа, базирана на високопроизводителен CPU/GPU процесор, с широка поддръжка на периферия, хардуерна защита и планирана наличност на процесорите 10 години.

“Търсенето на високопроизводителни изчислителни средства не е ограничено само до сървъри или настолни РС. Клиентите на вградени системи искат компютри с малък форм фактор, които да могат да поддържат стандартите на отворения софтуер, да се справят с натоварващи приложения и дори да възпроизвеждат 4К съдържание, при това с „embedded“ процесори, които имат планиран живот на пазара 10 години,” каза Раджниш Гаур, корпоративен вицепрезидент и управител на поделението Embedded Solutions в AMD. “Ето защо много от нашите технологични партньори избраха AMD Ryzen Embedded процесори за своите мини РС. Ние се радваме да работим заедно и да предложим на индустрията нова отворена екосистема за изчислителни продукти с малък форм фактор.”

В подкрепа на една различна хардуерна екосистема

Силата на едно устройство идва от удобството за използване и мащабируемостта, което на свой ред зависи от поддържащата го екосистема. Новите мини РС с AMD Ryzen Embedded имат достъп до съществуваща процесорна екосистема поддържаща стандартите на отвореня софтуер, при това осигуряваща възможността на OEM-ите да създават уникални платформи за своите клиенти.

Списъкът на хардуерните партньори, които създават мини РС с AMD Ryzen Embedded включва:

Поддръжка на отворен софтуер

Мини РС-тата с AMD Ryzen Embedded процесори поддържат растящ списък от софтуерни партньори с предварително валидирани програмни средства базирани на софтуера с отворен код. Тези партньори включват Radeon Open Compute (ROCm), OpenCL™ и други. Тези мини РС също така могат да работят със софтуер за машинно виждане, детектиране на предмети, анализ на данни и др. от партньорите от софтуерната екосистема на AMD, за създаване на платформа подходяща за приложения изискващи бързо инсталиране.

Преглед на AMD Ryzen Embedded процесорите

Тези процесори обединяват AMD “Zen” CPU и “Vega” GPU архитектурите в лесно за вграждане решение от типа „система на чип“ (SoC) за поддръжка на съвременните нужди от изчислителна мощност в промишлеността, медиите и бизнеса.

Процесорите AMD Ryzen Embedded V1000 и R1000 осигуряват мащабируеми решения от 6 до 54 вата в пин-съвместими пакети за поддръжка на разнообразни конфигурации от 4К дисплеи, 3D графика и други, при това с удължен цикъл на живот и пазарна наличност на продуктите за намаляване на общата стойност на притежание.

