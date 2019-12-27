Честита Коледа и весела Нова Година!В раздел: Новини от Denislav Slavchev (acdc) на 27.12.2019, 282 показвания
Екипът на HardwareBG ви честити Коледа и настъпващите новогодишни празници, като от сърце ви пожелава идващата нова 2020 година да бъде по-добра от 2019 година!
Нека новата 2020 година да ви донесе много здраве, щастие, любов, усмивки и материално благополучие.
На ентусиастите и фенове на овърклока пожелаваме много студен въздух, ледена вода, сух лед и изобилно леещ се течен азот.
На геймърите пожелаваме много fps и всичко необходимо за пълноценно и реалистично изживяване!
На “крипто-феновете” пожелаваме много биткойни!