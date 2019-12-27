Честита Коледа и весела Нова Година!

В раздел: Новини от Denislav Slavchev (acdc) на 27.12.2019, 282 показвания

Екипът на HardwareBG ви честити Коледа и настъпващите новогодишни празници, като от сърце ви пожелава идващата нова 2020 година да бъде по-добра от 2019 година!

Нека новата 2020 година да ви донесе много здраве, щастие, любов, усмивки и материално благополучие.

На ентусиастите и фенове на овърклока пожелаваме много студен въздух, ледена вода, сух лед и изобилно леещ се течен азот.

На геймърите пожелаваме много fps и всичко необходимо за пълноценно и реалистично изживяване!

На “крипто-феновете” пожелаваме много биткойни!



