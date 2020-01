AMD подсилва своя ръководен екип

Санта Клара, Калифорния, 16 ануари 2020 г. — Днес AMD (NASDAQ: AMD) съобщи за няколко повишения и ново назначение в редиците на своите топ-мениджъри, с което да подкрепи своя непрекъснат растеж.

AMD обяви четири повишения до поста старши вицепрезидент:

Назар Заиди става старши вицепрезидент на поделението Ядра, сървърни SoC и системен IP инженеринг с продължаващи отговорности в разработките на CPU ядра, сървърни SoC и системен

Андрей Здравкович става старши вицепрезидент Софтуерни разработки, и ще води екипите отговарящи за всички аспекти на софтуерната стратегия и развитие за графичните и клиентските продукти на AMD, както и на продуктите за информационни центрове.

Спенсър Пан става старши вицепрезидент на поделението за Продажби в Китай и президент на AMD Greater China, с отговорности в ръководенето на всички продажби и подготовка за пазара на продуктите на AMD в Китай, за разширяването на позициите на AMD като стратегически партньор в този район.

Джейн Роуни става старши вицепрезидент Бизнес операции, отговаряйки за издигането и разрастването на критичните бизнес процеси в компанията за поддържане на растежа и подпомагането на изпълнението на текущите цели.

AMD също така съобщо, че назначава ветерана в индустрията Даниел (Дан) Макнамара като старши вицепрезидент и управител на поделението за Сървърен бизнес. Макнамара отговаря за надграждането на успешното въвеждане на 2-рото поколение AMD EPYC™ процесори с ускоряване на приемането на високопроизводителните сървърни решения на компанията сред облачните, корпоративните и екосистемните партньори на AMD. Макнамара има голям опит в разработката на полупроводникови продукти за корпоративния пазар и успешно развитие на решения за информационните центрове. Напоследък той е бил старши вицепрезидент и управител на поделението Network and Custom Logic Group в Intel. През своята 27-годишна кариера той е заемал старши ръководни постове в Altera, StarGen, SemiTech Solutions и Raytheon.

“Подсилването и разширяването на нашия ръководен екип са ключови за надграждането над значителнителния напредък, който генерирахме през последните няколко години,” каза д-р Лиса Су, президент и СЕО на AMD. “За мен е удоволствие да обявя тези попълнения в нашия старши ръководен екип. Всеки от тези лидери в своята област ще играе ключова роля, за да помогне да постигнем нашите цели за дългосрочен ръст през идните години.”

