Тази година Prestigio представи уникална мултимедийна клавиатура Click&Touch пред експертно жури и спечели 4 Red Dot 2020 награди за дизайн

Новата посока на бранда Prestigio е в унисон с развитието на технологиите на пазара за електроника, променяйки възприятието на високотехнологичните продукти и начините, по които хората ги използват. Амибицията на компанията е да създава дизайнерски продукти, които са едновременно стилни и практични, насочени към крайния потребител. Проучванията на компанията в областта на съвременния дизайн бяха признати през 2020 година – екипът на Prestigio спечели няколко Red Dot награди със своята Click&Touch клавиатура, базирана на технологията на Touch on Keys на Clevetura.

Интерактивната Click&Touch клавиатура на Prestigio бе оценена подобаващо на първо място в 4 категории:

Отличният резултат е в зависимост от факта, че Click&Touch е изцяло нов и удобен начин за въвеждане на информация, заместващ традиционните клавиатури и тъчпадове, които обикновено са две отделни устройства.

Red Dot Award: Продуктов дизайн предлага на производителите от цял свят платформа за оценка на техните продукти. През 2020 година, дизайнери и компании от 60 държави се включиха в надпреварата с над 6500 продукта. Международно жури от опитни експерти в различни области се събира повече от 65 години оценява и избира най-добрите проекти всяка година. Процесът на решение продължава няколко дни и се базира на два основни критерия: Членовете на журито тестват всички участващи продукти, за да оценят не само външния им вид, но и избраните материали, нивото на изработка, повърхностната структура, ергономичността и функционалността. След интензивни дискусии те вземат решение за качеството на продуктите. Верни на мотото „В търсене на добър дизайн и иновации“, само най-добрите проекти получават награда.



Click & Touch комбинира възможностите на клавиатура, тъчпад и мишка, осигурявайки автоматичен безпроблемен преход между писане и управление на курсора. Клавиатурната система разполага с функцията „интелигентно превключване“ и „разбира“ в какъв режим работи потребителя, като автоматично превключва, за да изпълнява функциите на клавиатурата и тъчпада.

Click & Touch ви позволява да работите по-бързо, особено ако искате да използвате мишката и клавиатурата едновременно. Обичайна ситуация: Докато потребителят пише важно писмо, някой му звъни в Skype. За да откажете обаждането посредством мишката или тъчпада, е необходимо да преместите ръката си, да преместите курсора, да натиснете бутона за отказ, да изберете отметката за съобщения и т.н. С Click&Touch можете да откажете ненужна комуникация с един жест. Когато гледате видео, клавиатурата ви позволява да промените силата на звука и да превъртите видеоматериала или филма чрез плъзване наляво или надясно над повърхността на клавишите от най-горната редица.

Клавиатурата Prestigio Click&Touch, базирана на технологията Touch on Keys на Clevetura, е перфектна комбинация от фукционалност, удобство и привлекателен дизайн. Продуктът е високотехнологичен и визуално завладяващ, улесняващ максимално работата със смарт телевизор, компютър, интерактивен панел, конзола за игри или таблет. Click&Touch позволява едновременно свързване на до 5 различни устройства чрез Bluetooth, Type-C и USB интерфейси без инсталиране на допълнителен софтуер. Функциите се конфигурират и управляват през приложението Clevetura, налично в Google Play и App Store.

За Clevetura

Clevetura LLC е проектантска компания със седалище в Минск, Беларус и офис в Шенжен, Китай. Clevetura е основана през 2017 г. Компанията разработва технология, наречена Touch on Keys. Touch on Keys добавя сензорен слой към традиционната клавиатура. Тя дава възможност на потребителя да контролира курсора, да кликва, превърта, приближава и изпълнява други жестове директно върху повърхността на клавиатурата, както при тъчпад. Клавишите са ножични и усещанете при натиск е отлично. Потребителите не трябва да натискат никакви клавиши, за да превключват между режимите за писане и докосване – преходът между тях работи автоматично и безпроблемно По този начин Touch on Keys превръща клавиатура във входно устройство от типа всичко-в-едно. Touch on Keys е идеално решение за лаптоп или настолен компютър, таблет, Mac, iPad, смарт телевизор. Touch on Keys премахва нуждата от традиционния тъчпад. Първият продукт с Touch on Keys е мултимедийната клавиатура Prestigio Click & Touch, чиито продажби стартираха през декември 2019 г.