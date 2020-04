Нови сървърни процесори AMD EPYC™ от 2-ро поколение вдигат производителността в информационните центрове и облачните приложения

Dell EMC, HPE, Lenovo, Nutanix, Supermicro и други производители на сървъри поддържат процесорите AMD EPYC™ 7Fx2 в над 80 платформи —

IBM Cloud пуска „bare metal“ сървър с новите чипове —

AMD (NASDAQ: AMD) днес съобщи, че допълва семейството на 2-ро поколение AMD EPYC™ процесори с 3 нови чипа с повишена тактора честота на “Zen 2” ядрата за оптимална производителност във високопроизводителни изчислителни среди (HPC), хиперконвергирани инфраструктури и бази данни.

Трите нови процесора – AMD EPYC™ 7F32 (8 ядра), EPYC™ 7F52 (16 ядра) и EPYC™ 7F72 (24 ядра), са насочени към тези задачи, които ще се възползват от вдигнатите с до 500 MHz базови тактови честоти и големия обем на кеш-буфера, което превръща AMD EPYC™ в най-високопроизводителния x86 сървърен чип CPU*.[i]

Процесорите AMD EPYC 7Fx2 повишават бързодействието при обработка на интензивни натоварвания – до 17% по-висока SQL Server® производителност в сравнение с конкурентните предложения, при хиперконвергирани инфраструктури – до 47% по-висок VMmark® 3.1 резултат (използвайки vSAN™ като сторидж в 4-модулен клъстер) в сравнение с конкуренцията за нов световен рекорд[ii], и с до 94% по-висока изчислителна производителност на ядро от конкуренцията в приложения за изчисляване на динамика на флуидите[iii].

Балансираната система е нещо повече от множество гигахерци

Новите AMD EPYC 7Fx2 процесори осигуряват водеща производителност на ядро, която е най-висока за цялото семейство EPYC.

Тази производителност е в резултат на балансираната архитектура, комбинираща “Zen 2” ядра, иновации в дизайна като PCIe® 4 и DDR4-3200 памет[iv], и AMD Infinity технология. Така клиентите получават оптимална производителност в реалните приложения.

Ето кратките спецификации на новите процесори:

Процесор Ядра /Нишки TDP (W) Базова честота/ Макс. Boost чест.[v] Общо L3 кеш L3 кеш на ядро Ед.цена (за 1000 бр.) 7F32 8/16 180W 3,7 GHz/~3,9 GHz 128MB 16MB $2,100 7F52 16/32 240W 3,5 GHz/~3,9 GHz 256MB 16MB $3,100 7F72 24/48 240W 3,2 GHz/~3,7 GHz 192MB 8MB $2,450

Разрастваща се екосистема с AMD EPYC

Екосистемата от OEM производители, доставчици на облачни решения, независими производители на софтуер и на хардуер, които изплзват 2-ро поколение AMD EPYC процесори, непрекъснато се разраства, като партнорите на AMD започват да интегрират и новите AMD EPYC 7Fx2 чипове.

Dell Technologies ще поддържа и трите процесора в своята линия AMD EPYC базирани Dell EMC PowerEdge сървъри, включително модела R6525, който държи световен рекорд в бенчмарка за 2-процесорни 4-модулни конфигурации VMmark® 3 с VMware vSAN™[vi].

HPE разширява своите предложения с 2-ро поколение AMD EPYC с най-новото, интелигентно решение с хиперконвергирана инфраструктура HPE SimpliVity. HPE ще поддържа и трите AMD EPYC 7Fx2 чипове с обявената наскоро HPE Apollo 2000 Gen10 Plus система, сървъра HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus и моделите HPE ProLiant DX.

IBM Cloud е първият доставчик на облачни решения, който предлага на своите клиенти AMD EPYC 7F72 процесорите в своите „bare metal" двупроцесорни сървъри. IBM наскоро съобщи за наличието на своя първи bare metal сървър с AMD EPYC 7642 процесор.

Lenovo ще подкрепи новите AMD EPYC 7Fx2 процесори, като ги включи в своите платформи ThinkSystem SR635 и Те са отличен избор са различни задачи като анализ на данни, софтуерно-дефиниран сторидж и инфраструктура за отдалечено работещи потребители.

Microsoft признава въздействието, което ще имат новите AMD EPYC 7Fx2 чипове в платформата за данни на компанията, отчитайки 17% по-висока SQL Server® TPM производителност на ядро.

Nutanix заедно с Hewlett Packard Enterprise обяви, че очаква Nutanix HCI софтуерът да се поддържа от определени AMD EPYC-базирани HPE ProLiant сървъри през м.май. HPE обяви също очакваното присъствие на AMD EPYC 7Fx2 процесори в HPE ProLiant DX сървъри през 3-тото тримесечие на 2020 г.

Supermicro пуска първата в индустрията блейд платформа изградена за 2-ро поколение AMD EPYC процесори, с поддръжка от първия ден на новите AMD EPYC 7Fx2 чипове, заедно с интегриран 25G Ethernet и опционална 100G EDR InfiniBand поддръжка с 200G HDR в близко бъдеще. Освен това, всички Supermicro A+ платформи включващи Ultra, GPU, WIO, Twin и Mainstream системи ще поддържат AMD EPYC 7Fx2 процесорите от деня на тяхното обявяване.

VMware, водещ иноватор в корпоративния софтуер, добавя поддръжка на новите 2-ро поколение AMD EPYC 7Fx2 процесори, като позволява достъп до мощни виртуализационни платформи за своите клиенти.

Новите процесори са достъпни сега чрез множество OEMи и IBM Cloud. Можете да научите още къде да намерите системи с новите процесори тук.

За AMD

