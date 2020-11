NVIDIA може да приключи сделката за придобиване на ARM преди края на лятото

В раздел: Новини от Denislav Slavchev (acdc) на 18.08.2020, 1,109 показвания

Напоследък, след като Softbank (посредством Goldman) предложи за продажба ARM на подбрани IT компании (Apple, Qualcomm, Samsung и Nvidia), зачестиха слуховете, че основният фаворит е NVIDIA, която има изключително голям интерес към сделката. Най-новите слухове твърдят, че ситуацията с придобиването на ARM става все по-сериозна и даже се появи съобщение, че разговорите са в доста напреднал стадий.

Днес излезе наяве нова информация относно това, от източници на изданието Evening Standard. Според тяхна информация се очаква сделката да бъде сключена до края на лятото. Това поставя времето на сделката много близко до настоящето, така че съвсем скоро можем да очакваме да видим повече подробности. Цената на ARM e много висока, тъй като Softbank иска за компанията цели 40 млрд. GBP, което е около $52,62 млрд. щатски долара. Това е много показателно за това колко е нараснала стойноста на ARM Ltd за последните 4 години. – 24 млрд GBP, платени за придобиването ѝ от Softbank през 2016 г. Поради тази причина, след като през април тази година Apple се отказаха от сделката, Goldman се опита да състави консорциум от IT компании, включващ Qualcomm, Samsung и Nvidia, като всички щяха да вземат участие в ARM, но очевидно плановете на NVIDIA са други.