System Power 10 и System Power 10 U – надеждни и тихи захранвания за ценово-ориентирани асемблатори.

Комбинация от мощност и тиха работа за рентабилни и надеждни системи.

be quiet!, немският производител на компютърни компоненти от премиум клас, представя своята серия захранвания System Power 10 с модели от 450W до 850W за Европа и System Power 10 U с модели от 550W до 850W за потребителите извън Европа. Захранванията с мощност 850W са със сертификат 80 PLUS Gold, докато останалите са сертифицирани 80 PLUS Bronze. И двата класа предлагат солидна производителност, висока степен на надеждност и ниски нива на шум. В съчетание с отличното съотношение цена-производителност, System Power 10 и System Power 10 U са перфектни захранвания за ценово-ориентирани асемблатори.

Перфектни за рентабилни, надеждни и тихи системи

Комбинацията от мощност, тиха работа и ефективност на System Power 10/10 U е далеч от обичайната за захранвания от този клас – всички модели до 750W са 80 PLUS Bronze сертифицирани (с до 89,1 % ефективност) и могат да поддържат мощни графични карти, като осигуряват прецизно регулиране на напрежението с технология DC-to-DC и предлагат до четири 6+2 PCI-Express конектора. System Power 10 850W и System Power 10 U 850W идват с 12V dual-rail и предлагат 80 PLUS Gold ефективност до 93,4 % (System Power 10 U: 93,3 %) благодарение на топологията “LLC+SR”, което свидетелства за високо качество на това ценово ниво.

Надеждно охлаждане на атрактивна цена

Както се очакваше, захранващите устройства be quiet! от серията System Power 10 гарантират ниски нива на шум благодарение на 120mm вентилатор с контролиране на температурата, който е проектиран за най-добрия баланс между оптимално охлаждане и максимално тиха работа. Всички модели System Power 10 разполагат с плоски черни кабели за улесняване свързването на компонентите, увеличаване на въздушния поток, подобряване на охлаждането и допринасят за по-добрия естетичен вид на системата. Както обикновено е налице пълната гама от защити за безопасност, включително OCP, OVP, OPP, SCP, UVP и OTP.

Универсален модел за употреба в цял свят

System Power 10 е предназначен за европейския пазар с работно напрежение 200-240V. Извън Европа be quiet! ще предложи универсална версия – System Power 10 U – която поддържа по-широки граници на работното входно напрежение от 100-240V. Всички модели се предлагат с пълна 5-годишна гаранция от производителя.