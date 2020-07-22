Мобилните процесори AMD Ryzen с Radeon графика осигуряват бързо видео кодиране с Adobe Premiere Pro

Създателите на съдържание днес търсят мощни мобилни решения за интензивни работни процеси като видео кодиране, системи, които балансът между производителност и преносимост по време на път е от ключово значение. След пускането на Adobe Premiere Pro 14.2 през май т.г., което позволи AMD GPU-ускорено кодиране, AMD днес разкри нови данни, демонстриращи как лаптопите с най-новите AMD Ryzen мобилни процесори с Radeon графика ускоряват кодирането на видео по-бързо отвсякога.

Технологията за обработка на мултимедия AMD Advanced Media Framework (AMF) позволява по-бързо, ускорено с графичния процесор видео кодиране, така че създателите на такова съдържание могат да изпълнят сложни проекти за по-малко време. Лаптопите с AMD Ryzen 4000 U-серия мобилни процесори с Radeon графика сега могат да експортират 4K съдържание до 29 % по-бързо, както бе показано с 14-инчов Lenovo Yoga Slim 7 (известен също като Lenovo IdeaPad Slim 7 в САЩ) разполагащ с AMD Ryzen 7 4800U.

За най-натоварващите проекти системите с AMD Ryzen H-серия мобилни процесори и Radeon RX 5000 серия графични решения осигуряват още повече мощ за видео кодиране. Например, лаптопът Dell G5 15 Special Edition сега експортира видео до 43% по-бързо отколкото кодирането ускорено само със софтуер , като машината разполага с AMD Ryzen 7 4800H мобилен процесор и Radeon RX 5600M видеокарта.

Допълнителна информация ще откриете в блога на AMD тук.