Trit 500 RGB – новото гейминг кресло от Genesis

Издръжлив, удобен и визуално грабващ – така полският производител на гейминг периферия Genesis описва своя най-нов модел Trit 500 RGB, който се предлага отскоро и на българския пазар на цена около 400 лв. от официалния дистрибутор PolyComp.

Trit 500 разполага с RGB LED осветление и със сигурност ще привлече погледа с външния си вид. Столът дава възможност на запалените геймъри да създадат игрална среда с наистина уникална и зрелищно ефектна атмосфера с избор от над 300 режима на подсветката и възможност за промяна на яркостта и скоростта с помощта на дистанционно управление.

Подсветката се захранва от външна батерия*, за която има специално предназначен джоб, разположен под седалката, което елиминира оплитането в кабели по време на игра. Атрактивният външен вид на креслото се допълва от стилни декоративни Carbon елементи на облегалката.

Trit 500 RGB се отличава с голяма ергономичност и издръжливост и позволява дълги часове на игра без ефект на умора, като осигурява необходимата подкрепа за уязвимите зони. Включените лумбални подложки и възглавници за главата се грижат за долната част на гърба и облекчават напрежението във врата. Производителят акцентира специално върху използваните материали. Trit 500 е изработен от метална конструкция, тапицирана с висококачествена пяна, която не позволява деформация. Столът е завършен с устойчива на износване материя, която осигурява добра вентилация при всякакви условия, предотвратявайки усещането за „залепване“ в горещите дни.

Trit 500 RGB разполага с подлакътници с възможност за регулиране на височината и механизъм, който позволява да се зададе с точност ъгъла на облегалката, както и с отпускаща люлееща функция. Помислено е и за прецизното регулиране на височината на седалката, а удобните вертикално регулируеми подлакътници гарантират правилния ъгъл на ръцете. Столът е оборудван с висок клас газов амортисьор и има товароносимост до 120 кг. Твърдата основа е оборудвана с 50-милиметрови найлонови колела, които осигуряват оптимална мобилност на стола и не надраскват повърхността.

*Стандартно, батерията не е включена в комплекта.

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За Genesis

GENESIS е марка за гейминг аксесоари, представена през 2011 г. в Европа, която обхваща мишки, клавиатури, падове, слушалки, контролери и др. GENESIS предлага устройства, посветени на геймърите, които търсят висококачествени продукти на разумни цени. Аксесоарите Genesis са решени в съвременен динамичен стил, което ги прави изключително привлекателни дори и за взискателни геймъри. Използвайки материали с най-високо качество и технологични иновации, марката олицетворява продукти, които доставят максимална радост от играта.

www.genesis-zone.com и FB