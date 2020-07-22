AMD има проблеми с графичните карти RDNA2 – дизайнът на PCB все още не е готов

Има малко информация за графичните карти от следващото поколение от NVIDIA и AMD. Нито една от компаниите не е споделила официални подробности за бъдещите си продукти. Ако обаче интернет често е изпълнен със слухове за видеокарти NVIDIA „Ampere“, то има много по-малко новини за видеокартите на AMD, а понякога даже изобщо няма. Това си има своите причини. NVIDIA вероятно ще пусне линията графични карти RTX 3000 Ampere в началото на тази есен, но при AMD нещата не изглеждат толкова гладки.

Потребителят на Chiphell.com, който се крие под псевдонима wjm47196, сподели нова информация за графичните карти от следващото поколение на AMD. Доверителната оценка на wjm47196 е доста висока, защото потребителят многократно е публикувал надеждна информация за различни продукти, много преди появата им.

Според wjm47196, в момента няма одобрен PCB дизайн за графичните карти на AMD, базирани на графичния чип Navi 2X, така че всички слухове за производителността на новите графични карти на AMD са лъжа. Поради епидемичната ситуация, инженерите на AMD не могат да посещават фабриките в Китай, така че разработването на новите графични карти се забавя, но за сметка на това, времето за стартиране на графичните карти остава непроменено. Пускането на нови видеокарти на AMD е планирано за 4-то тримесечие на 2020 г., но в настоящата ситуация, само първите пробни семпли от видеокартите могат да бъдат подготвени до 4-то тримесечие, като масовото производство и доставките е малко вероятно да успеят да се вместят в този период.

AMD може да направи печатните платки в малката фабрика в Маркъм (Онтарио), но това не е достатъчно, за да се финализира процеса на одобрение на дизайна на PCB и да започне мащабно производство. Един от семплите на платката е изпратен до Шанхай, но докато инженерите на AMD не стигнат до фабриката, работата не може да се финализира. Също и драйверите за видеокартите все още не са готови.

Според wjm47196, NVIDIA върви по план и дебютът на видеокартите „Ampere“ трябва да се случи през септември.

Източник: Overclockers.ru