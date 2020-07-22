AOC пуска 31.5” премиум дисплея U32U1 – проектиран от Studio F. A. Porsche



Специалистът при дисплеите AOC с гордост представя професионалния 31,5-инчов модел U32U1. Той е резултат от комбинацията на смелия дизайн на световно известната дизайнерска агенция Studio F. A. Porsche и върховата дисплейна технология на AOC. “Design by Studio F. A. Porsche” е синоним на завършен и рафиниран продуктов дизайн, приеман с възхищение по целия свят. Затова не е изненада, че този 4-странен безрамков дисплей получи престижната Red Dot Design Award. Премиум бизнес мониторът с 4K резолюция и VESA DisplayHDR 600, насочен към почитащите дизайна професионалисти, както и домашни потребители, вече е наличен.

Брилянтен по отношение на дизайна и технологията на дисплея: AOC U32U1

U32U1 – отличително смел дизайн за професионална употреба

Вниманието мигновено е поразено от изключителния дизайн на U32U1, създаден от едно от най-награждаваните дизайнерски студиа – Studio F. A. Porsche и без изненада коронован с Red Dot Design Award.

С промяната на възприятието на хората за работа и личен живот, те все повече поставят под въпрос стриктното диференциране на продуктите, предназначени за професионална и персонална употреба. Дизайнът на U32U1 отразява това. Той е насочен към потребители с високи естетични изисквания и чертае тенденции в класическия мебелен дизайн. Триножникът от цилиндрични профили създава визуална лекота и позволява на модела да се отличи във всяка среда и при всяка употреба.

Той изпъква и с други върхови дизайнерски характеристики: 4-странния безрамков, тънък и въртящ се дисплей стои върху блестящата си метална стойка, която се настройва по височина до 120 мм. Алуминиевата задна плоча със заоблени ъгли, която приютява всички кабелни конектори, създава фин контраст с тъмно сивия капак. Истинска функционална новост е, че плочата запазва позицията си, когато дисплеят бъде завъртян във вертикална позиция, така че кабелите не променят мястото си. За още по-голяма гъвкавост, дисплеят идва с VESA отвори за монтаж на външна стойка или на стена.

AOC U32U1, проектиран от Studio F. A. Porsche

Отлично представяне за професионални нужди

Големият 31.5″ (80 см) IPS дисплей идва с брилянтна 4K/UHD резолюция (3840 x 2160 пиксела). Благодарение на съответствието на стандарта VESA Display HDR600, екранът предлага 10-битова дълбочина на цвета, която осигурява 1,07 милиарда цвята. Изображенията блестят с впечатляващ контраст и цветови обхват от най-яркото бяло до най-дълбокото черно. Дисплеят покрива 135% от цветовото пространство sRGB, 100% от AdobeRGB и 98% от DCI-P3, което го прави идеален избор за професионалисти, занимаващи се с видео и фотография, както и за ентусиасти и дизайнери.

Добре свързан с USB-C

Освен с DisplayPort 1.4 конектор, този монитор разполага и с HDMI 2.0, както и с USB-C порт и USB 3.2 хъб. USB-C връзката осигурява DisplayPort Alternate Mode за прехвърляне на видео с най-висока резолюция от лаптоп или друг компютър. USB захранването може същевременно да зарежда лаптопа с до 65 W, а USB 3.2 прехвърлянето на данни гарантира светкавични скорости на трансфер.

„Перфектната комбинация между последната дума на технологията и забележителния дизайн правят новия ни монитор, разработен съвместно със Studio F. A. Porsche, нещо истински специално,” каза Щефан Зомер, Директор Маркетинг и Бизнес управление за Европа в AOC. „След големия успех на първите ни съвместни продукти преди две години, съм щастлив, че можем да представим нов модел, който блести със своя изключителен дизайн.”

„В лицето на AOC намерихме перфектен партньор, който не само споделя, но и повишава нашия стремеж за завършен и рафиниран дизайн. Взаимното разбиране за качество и представяне ни позволява да създадем премиум продукти, които отговарят на най-високите технически и естетически стандарти,” каза Кристиан Швамкрюг, Директор Дизайн в Studio F. A. Porsche.

AOC U32U1 е наличен в магазините сега на препоръчителна крайна цена от 1869 лв. с ДДС.

Видео на продукта: https://www.youtube.com/watch?v=JkcbFETCgTw

Технически спецификации:

https://eu.aoc.com/en/monitors/u32u1/specs

За AOC

AOC е един от водещите глобални брандове на пазара на монитори. Високо качество, първокласно обслужване, атрактивен дизайн, съобразен с изискванията за опазването на околната среда, ергономични и иновативни продукти на конкурентни цени – това са причините все повече потребители, корпоративни клиенти и дистрибуционни партньори да се доверяват на AOC. AOC предлага дисплеи, подходящи за всеки тип потребител – без значение дали ще се използват за професионални или домашни цели, за развлечение или гейминг. AOC е дъщерно дружество на TPV Technology Limited, най-големият производител на LCD монитори в света.

www.aoc-europe.com